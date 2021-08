Také jí se podařilo vydobýt si slávu na světových pódiích, ale do kraje svých předků se vrací. A to i prostřednictvím festivalu Zlatá Pecka, který založila. "Letošní ročník je věnován Marii Callas. Operní pěvkyni řeckého původu, která byla skutečným fenoménem. Právě ona objevila výrazové možnosti lidského hlasu jako instrumentu. Dokázala v každé roli, v každé árii, v každé frázi i v každém tónu krásně vystihnout psychiku zpívané postavy. Radost, smích, bolest, drama i smrt," říká Dagmar Pecková.

Putovní hudební festival Zlatá pecka 2021 odstartuje už tuto neděli v Chrudimi a v pátek 27. srpna zamíří na Nový zámek v Kostelci nad Orlicí. Tady v zrcadlovém sále Dagmar Pecková spolu s Františkem Kinským představí na koncertu nazvaném Talentissimo mimořádně talentované děti, možná ty budoucí hvězdy, kterým bude aplaudovat publikum na mezinárodních scénách.

Mezzosopranistka Dagmar Pecková, rodačka z Chrudimi, studovala na Státní konzervatoři v Praze a po angažmá v Sächsische Staatsoper v Drážďanech byla několik let členkou Staatsoper v Berlíně. Představila se na dalších světových operních a koncertních scénách, na prestižních hudebních festivalech a její nahrávky vyšly u několika nahrávacích společností (je držitelkou Zlaté desky za album Nativitas a Wanted). Ve svém rodišti založila hudební festival Zlatá Pecka, letos se koná od 21. do 30. srpna a je věnován Marii Callas. Kromě koncertů v několika městech (Chrudim, Holice, Medlešice, Kostelec nad Orlicí, Pardubice) festival nabízí i doprovodný program, jehož součástí bude např. výstava, promítání dokumentu o Marii Callas či talk show.

Dagmar Pecková zavítá na kostelecký Nový zámek vůbec poprvé.

Vzhledem k tomu, že pocházíte z Medlešic, dnes už součásti Chrudimi, do našeho regionu jste to neměla zas tak daleko. Jaký k němu máte vztah? Jezdila jste sem na výlety, máte tu nějaké oblíbené místo?

Samozřejmě, že jsme s mojí matkou a sestrou tímto směrem často jezdily. Ve Vamberku a Jaroměři bydlely nějaké tety a z těchto končin pocházejí i moji předci. Často jsem tedy jako dítě tento kraj navštěvovala a určitě se mi vybavuje betlém v Třebechovicích.

Nový zámek v Kostelci nad OrlicíZdroj: Deník/Jana Kotalová

Jak se těšíte na koncert v prostředí kosteleckého zámku?

Velmi mě těší, že letos poprvé uvedeme Talentissimo v krásném prostřední Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, kde vystupuje řada renomovaných umělců. Já osobně jsem zámek ještě nenavštívila, takže je nejvyšší čas. Velmi oceňuji pana hraběte Kinského, s jakou důsledností prosazuje kulturní a vzdělávací programy pro návštěvníky. Myslím, že to dnes není úplná samozřejmost. Z vlastní zkušeností vím, že to stojí spousty úsilí, důslednosti a času. Moc se na náš večer spolu s dětmi těšíme.

Kdy se Talentissimo zrodilo a co přináší práce s mladými výjimečně talentovanými umělci?

Talentissimo už dva roky patří k našemu festivalu. Vedle Pěvissima, programu s mladými, nadějnými pěvci do 30 let, je to další možnost předvést publiku práci dětí do 15 let. Třeba se z právě slibně rozvíjejícího talentu časem vytvoří umělecká osobnost. A našim úkolem je na ni včas upozornit. Překrásné prostředí zámku zážitek zcela jistě ještě umocní.

Talentissimo v Novém zámku



Během koncertu, který začne v 18 hodin, se v Zrcadlovém sále představí celkem šest malých sólistů. Mezzosopranistka Dagmar Pecková tento projekt zaštítí svým koncertním vystoupením a zasvěceným průvodním slovem. Pro děti, které se na koncertě představí, je hra na hudební nástroj nedílnou součástí života. S pravidelným cvičením začínají ve třech či čtyřech letech, aby v osmi již vystupovaly s velkými orchestry nebo jezdily po světě a získávaly ocenění v mezinárodní konkurenci.