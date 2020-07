Ve středu knihu s názvem Deník jednonožce ve Východočeském divadle v Pardubicích pokřtil herec Josef Pejchal. Čtenáři se mohou těšit na spoustu novinek, jelikož kniha se nedrží striktně psaní na blogu, ale je obohacena o další obsah.

„Není to jen překlopený blog, je tam pohled do zákulisí, který na internetu nenajdete. Jsou tam postřehy například mých rodičů nebo mé sestry,“ řekl autor, který své psaní vydává pod přezdívkou Pacholek. U křestu nechyběli ani hasiči, kteří u nehody zasahovali. „Jako jeden z mála byl Jirka Švihálek hasičům po nehodě poděkovat za záchranu života svého i své manželky. Povídáním přímo ze zásahu do knihy přispěli i chrudimští hasiči František Rulík a Milan Hodek,“ dodala mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Zdroj: Lada Součková