Téměř celý říjen patřil zámek Slatiňany nedaleko Pardubic filmařům. Štáb režisérky Mariany Čengel Solčanské tam natáčel slovensko-české historické drama Služka inspirované stejnojmenným románem Hany Lasicové.

Film Služka. Karel Dobrý a Vica Kerekes. | Foto: Continental Film

Filmaři ve Slatiňanech natočili víc než tři čtvrtiny filmu, zbytek je čeká na jaře příštího roku. Natáčení v čase protiepidemických opatření nebylo snadné, bylo třeba dodržovat všechna opatření a také striktní pravidla stanovená samotným zámkem, který patří mezi české národní kulturní památky a kde právě v červenci skončila rozsáhlá obnova. Během ní byla zrekonstruována fasáda, okna, dveře, některé místnosti a také zrevitalizovaná zámecká zahrada. Je proto jasné, že kastelán zámku Jaroslav Bušta dbal na to, aby výsledky této obnovy neutrpěly přítomností filmařů. Sama režisérka Solčanská k natáčení řekla: „Starý zámek ožil. Na chvíli. Předmětům jsme vrátili jejich původní význam, otevřeli okná, rozestlali postele a naplnili skříně… Staré parkety vzdychají pod každým krokem, zvukaři jsou z toho na nervy. Éterické siluety žen utažených do korzetů… Pokoušíme se porozumět světu, který už sto let neexistuje.“