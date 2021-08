Mezi jeho hlavní koníčky patří hledání detektorem kovu, tam ostatně jeho záliba ve fotografování začala. Mezitím co ostatní hledači po nálezu šli dále, Honza nejdříve pořádně naladil kompozici na mechu nebo hroudě hlíny a svůj nález řádně zdokumentoval. Spolupracuje rovněž s pracuje s archeology ve spolku Hledači historie Pardubicko.

Emoce, to je to, co se ve snímcích Kočičáka zobrazuje. Když fotil květiny na zahrádce nebo krajinky, právě emoce fotografiím chyběly. Potom objevil street photo neboli pouliční fotografie. "Jde o to být ve správný čas na správném místě a mít k tomu naladěný aparát," říká Jan. Jeho snímky jsou černobílé, mají sílu dokumentu. Do lidí jde takříkajíc zblízka, chce v jejich výrazu, očích a vráskách najít příběh jejich života. "Rád fotím staré lidi, ti mají ve tváři vše. Rád bych v budoucnu zachytil i vězně nebo vytvořil dokument z ubytovny bezdomovců, nemocnic nebo azylových domů," přeje si Kočičák.

Jan Kočičák Kočí volí černou a bílou. Fotografie mají sílu dokumentuZdroj: Archiv

Protože jeho snímky obdivuje mnoho lidí na sociálních sítích, kamarádi ho přemluvili, ať nějaké své dílo přihlásí do soutěže. Nechtělo se mu, ale nakonec se nechal přesvědčit. Do soutěže Czech Photo s podtitulem Svědectví doby rouškové poslal snímek muže z dubna loňského roku, který si vychutnává cigaretu přes roušku. Snímek s názvem Když musíš měl velký úspěch a Honza dostal pozvánku na výstavu své vlastní fotografie . Radost ale netrvala dlouho, v červnu totiž Heřmanův Městec a okolí postihla blesková povodeň. „Když se valila voda naším domem, nemohl jsem nic dělat. Jen čekat. A fotit! Dokumentovat se musí," krčí rameny fotograf, který popsal ničivou zkázu rukopisem sobě vlastním: černobíle a drsně. Jedna z pořízených fotek se umístila na druhém místě v soutěži Fotoaparát.cz. "Cením si rovněž vítězství v soutěži magazínu digitálního fota a otištění v fotek v zahraničích magazínech," dodává.

V Heřmanově Městci úspěšně funguje městský kulturní spolek Spokul. Právě ten ho oslovil s nabídkou, aby uspořádal výstavu fotografií v místní galerii. Dostala název Zachyceno v okamžiku a stala se dokumentem doby, na kterou se bude vzpomínat dlouho, Jde o povodně a rouškovou dobu. "Mým cílem bylo, je a vždy bude, aby mnou pořízené fotografie v lidech vyvolaly emoce. Aby lidem dělaly radost. Protože tak budu šťastný i já," uzavírá Jan Kočičák Kočí.