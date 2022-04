K posledním třem singlům Parfémy, Plachty a Ještě jednou kapela přidala devět nových písní, a tím dokončila novou kolekci. „V klubech jsme nehráli dva a půl roku, to je sakra dlouhá doba pro kapelu, která tam předtím strávila nepřetržitě skoro 20 let. Naštěstí je to zpátky,“ řekl baskytarista a zpěvák kapely Petr Vrzák.