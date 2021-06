Páteční Noc kostelů otevřely brány a dveře mnoha svatostánků, a to včetně těch, které běžně nebývají veřejnosti dostupné. V některých se konaly přednášky, v jiných zněla hudba a zpěv. Třeba v chrudimském kostele českobratrské církve evangelické se návštěvníci mohli zúčastnit protistresového cvičení s lektorkou.

Noc kostelů v Chrudimi | Video: archiv

Téměř devadesát lidí zavítalo do v pátek večer do kostela svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci. "To bylo výrazně nad očekávání. Od 19 do 22 hodin přicházeli návštěvníci, s průvodci jsme se nezastavili. Bylo to bezvadné, představili jsme samotný kostel, ale i Žerotínskou hrobku nebo věž. Řada lidí k nám přijela z jiných míst," říká Marek Výborný z heřmanoměstecké farnosti, který rovněž návštěvníky chrámem provázel.