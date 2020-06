Gumové rukavice, špulka s drátem nebo neumytý štětec zvou příznivce loutkového divadla na přehlídku amatérských souborů originálním způsobem. Plakáty už několik let neukazují kašpárky, draky nebo šibala Kacafírka. V minulých ročnících se na nich objevila například bulva celeru s umělým chrupem nebo vývrtka na víno s vytřeštěným obličejem. Originální dílka vytvořili studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace.

„Tento plakát je o nápadu, který je jednoduchý, ale v něm je to kouzlo. Festival není jen o dětech, i když i tyto prvky v plakátu vidím,“ uvedl Jan Rydl, jeden z diskutujících na facebookové stránce města. „Nezlobte se na mě, ale máte čím dál hnusnější plakáty. To je prostě plakát, aby nalákal hipstera a ne dětské publikum,“ ozvala se z opačné strany názorové skupiny Alena Němcová.

„Loutkářská Chrudim je přehlídka loutkářského umění, ne festival divadélka pro děti. Pokud si mohu dovolit osobní pohled, pak myslím, že děti jsou poslední, kdo by si stěžoval, mají imaginaci. Vždyť i pouhý klacík se v očích dítěte stane puškou, panáčkem, raketou. Zahoďme svůj dospělácký pohled,“ konstatoval mluvčí chrudimské radnice Aleš Prokopec.

Starosta města František Pilný připustil, že by plakát mohl být střídmější. „Je to však umělecký pohled, který bude třeba za dvacet let oslavován jako velmi zdařilé dílo. Ostatně Eiffelova věž si taky musela na uznání počkat,“ poznamenal starosta s tím, že si dovede představit krátký animovaný film, ve kterém by jednotlivé segmenty ožily a přiblížily záměr tvůrců.