Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi a Muzeum v přírodě Vysočina v pondělí odstartovaly propagační kampaň nazvanou Společně za zážitky.

Ilustrační foto | Foto: archiv muzea

Poprvé nabídly propagační leták, který slouží zároveň jako volná vstupenka na jednu z doprovodných akcí pořádaných oběma institucemi během celého roku. Nabídka bude platná jak pro individuální návštěvníky, tak i pro rodiny s dětmi až do konce roku 2021.„Zjistili jsme, že hlavní skupiny našich návštěvníků se od sebe poměrně liší,“ vysvětluje nápad společně propagovat obě instituce ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Ilona Vojancová. „Bylo by pro nás velkým přínosem, pokud by se nám podařilo motivovat tyto rozdílné skupiny k návštěvě obou muzeí,“ dodává Vojancová.