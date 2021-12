/FOTO/ Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi má opět po roce svého okřídleného strážce. Na arkádách Mydlářovského domu se až do Tří králů usadil anděl, který nejenže bdí nad všemi lidmi dobré vůle, ale je schopen jim vyplnit i jejich tajná přání.

Prání lze vhazovat do schránky nebo ho poslat prostřednictvím facebooku, kde má nebeský posel svoji stránku. | Foto: MLK Chrudim

Stalo se již tradicí, že začátek Adventu zvěstuje v Chrudimi vedle rozsvíceného vánočního stromu i postava anděla shlížejícího na kolemjdoucí z arkád renesančního Mydlářovského domu, historického sídla Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Stylizovaný loutkový anděl dotváří vánoční atmosféru a každoročně přináší symbolické světlo a naději všem lidem s otevřeným srdcem. A stejně jako v uplynulých letech je připravený na svých perutích do nového roku odnést a vyplnit i ta nejtajnější přání. Stačí jen napsat svoje přání na papír a vhodit jej do schránky připevněné u vchodu do Muzea loutkářských kultur. Pokud jste zdaleka nebo se k nám nedostanete, můžete stejně jako v loňském roce využít služeb Facebooku, kde je možné se s andělem spřátelit (pro tyto účely se jmenuje Anděl Přání) a svoje přání mu napsat do zpráv.