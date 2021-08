"Rádi bychom oslovili případné vlastníky Benešových obrazů a kreseb, kteří by byli ochotni díla na výstavu zapůjčit. Je třeba obrazy nafotit s předstihem, tedy nás prosím neváhejte kontaktovat," uvádí ředitel hlineckého muzea Martin Horák s tím, že budou vítány i fotografie, archiválie a další předměty související s osobou Karla Beneše.

Případné nabídky přijímá muzeum na mailu muzeum@hlinsko.cz nebo na telefonu 731 151 777.

Karel Beneš se narodil v roce 1881 v Hlinsku do rodiny mlynáře Antonína Beneše. Již od školních let se u něho projevoval talent a láska k malířství. Po absolvování obecné školy, gymnázia a reálky v Chrudimi se rozhodl i z finančních důvodů pro studijní obor učitelství pro střední školy, který absolvoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Během studia se vracel do Hlinska za rodinou a též aby zde získával inspirace ze zdejší krajiny. Po studiu působil jako středoškolský profesor Praze, Příbrami, Roudnici a od roku 1911 na reálném gymnáziu v Náchodě. Po skončení učitelské služby se Beneš navrátil do Hlinska, kde mimo jiné vytvořil mnoho maleb, kreseb i perokreseb.

Pro Hlinsko byla přínosem jeho práce na fasádách dnes již zničených domů, zpracovával sletové plakáty, soubory pohlednic, tužkou nakreslené venkovské motivy s převládajícími chalupami, dále kapličky a kostelíky. Zemřel v Hlinsku roku 1941.