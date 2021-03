Muzeum v přírodě Vysočina, i když uzavřené, připravilo pro svoje příznivce náhradní aktivity.

Okénka roubenek ozdobí velikonoční dekorace | Foto: Deník/Romana Netolická

Za normálních okolností by zvalo návštěvníky na velikonoční program do památkové rezervace Betlém v Hlinsku. Vzhledem k panující situaci to možné není, ale i tak pro veřejnost připravilo mnoho zajímavého.