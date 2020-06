Portmoneum – Museum Josefa Váchala v Litomyšli se včera otevřelo po generální rekonstrukci. Hlavním problémem byla statika domu. Vlivem řady suchých let, kdy vysychalo a klesalo podloží, začal dům praskat. Kromě nové fasády a střechy je také opravené podkroví, kde vznikl ateliér a multimediální expozice.

Rekonstrukce Portmonea vyšla Pardubický kraj na 9,5 milionu korun. „Hrozilo, že narušená statika poškodí i vnitřní malby. Dům je nyní stabilizovaný. Má opravenou omítku, barva se vrátila k původní modrošedé. Střecha Portmonea je nově břidlicová, rekonstrukce se dočkala i kanalizace na dvorku,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Nová výstava o Krvavém románu

V přízemí Portmonea je pro letošní sezonu nová výstava, která se věnuje výhradně Krvavému románu Josefa Váchala. „Krvavý román je fenomén. Když ho Josef Váchal v roce 1924 vydal, zaujal jeho současníky. Tehdy ale šlo jen o sedmnáct výtisků, takže se moc nedostal mezi čtenáře. K tomu došlo až v roce 1970, kdy nakladatelství Kruh vydalo Krvavý román ve větším počtu. Po roce 1990 vyšel potřetí, rozšířilo se o něm povědomí a začalo to všechny zajímat. Je to tak absurdní, až je to zajímavé,“ popsala kurátorka výstavy Hana Klimešová.

Expozice je putovní, do konce října bude v Portmoneu, ale potom bude možné ji zapůjčit v německém i anglickém jazyce. V podkroví Portmonea návštěvníci zhlédnou unikátní videomapping Josef Váchal – Kumštýř boha i ďábla. Videomapping představuje nevšedního umělce pomocí audiovizuální projekce. K dispozici je i dokumentární snímek Portmoneum – Příběh neobyčejného domu.

Turisté mohou v muzeu také využít audioprůvodce, kterého namluvil herec Miroslav Táborský.