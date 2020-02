V úterý 3.března od 19 hodin se skuteční v chrudimském divadle Karla Pippicha koncert folkových kapel Kantoři a Strunovrat.

Folková skupina Kantoři | Foto: Archiv

Již několik let si Strunovrat zve do divadla přední české kapely z oblasti folkové a country hudby. Po loňské koncertu s Druhou Trávou v čele s Robertem Křesťanem to bude nyní legenda české a evropské folkové hudby – skupina Kantoři. Působí na české hudební scéně už mnoho desetiletí, čímž se řadí k hrstce kapel s tak dlouhou tradicí nejen u nás, ale i v Evropě. Unikátní styl v kombinaci s notnou dávkou emocí, jež Kantoři vkládají do své interpretace, jim po léta přináší obdiv a uznání posluchačů prakticky všech generací.