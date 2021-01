Její součástí je model takzvaného Areálu zdraví. Tento záměr vznikl v sedmdesátých letech v době, kdy již skiareál disponoval dvojicí upravených sjezdovek a vleků. V areálu neměly chybět vedle sjezdovek také skokanské můstky, dále sáňkařské dráhy, sauna, průtokové koupaliště či fotbalové hřiště. Samozřejmostí bylo i dostatečné zázemí v podobě ubytovacích a parkovacích kapacit.

Areál měl tedy zajišťovat sportovní vyžití hlineckých občanů celoročně. Již tehdy se počítalo s přeložením silnice I/34 a jejím odkloněním zhruba v místech dnešní Veselky směrem na obec Studnice a dále místní část Blatno, což by umožnilo prodloužení obou sjezdových tratí. Z hlavní silnice I/34 měl vzniknout koridor pro pěší, kterým by se lidé z Hlinska do areálu pohodlně dostávali. K realizaci tohoto ambiciózního plánu ale už nikdy nedošlo a jeho zamýšlenou podobu si tak můžeme připomenout již pouze prostřednictvím tohoto rozměrného modelu.

Model je v měřítku 1:1000. Jednotlivé vrstevnice jsou na dřevěném podkladě vytvořeny z nabarveného kartonu, stavby jsou zhotoveny ze dřeva a na doplnění krajinných prvků, jako jsou stromy a keře, bylo využito přírodního materiálu jako olšové šištičky či zrnka nového koření. Model byl ve zdejším muzeu před plánovanou zimní výstavou kompletně zrestaurován a nyní je připraven oslovit návštěvníky v plné kráse. Nezbývá než doufat, že se situace v dohledné době zlepší natolik, aby se muzea a galerie mohla opět otevřít návštěvníkům, a také aby zima brzy dopřála lyžařům příhodné sněhové podmínky.