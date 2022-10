Kdo je Marta?

Maminka našeho roadmanažera Parkety. Bývala tu lékárnicí. Jednou sem s námi nemohl Parketa jet, tak jsme se tady Marty ujali. Nechali jsme ji vyšňupat cukr nebo sůl, zkrátka co bylo po ruce a byla jako vždycky bezvadná. Tak proto jsme si řekli, že na její počest začneme naše podzimní turné v Ústí.

Je veřejným tajemstvím, že jste kdysi chtěli koupit v Ústí nad Orlicí Perlu. Že už bylo prakticky všechno domluveno, než jste zjistili, že nejde o krásný zdobný dárek pro vaše partnerky či partnery, ale o bývalou textilní továrnu. Je to tak?

Říká se toho o nás hodně. Měli jsme různé zájmy. Chtěli jsme koupit víc továren v Ústí, ale nakonec se ukázalo, že na to nemáme peníze.

Koupili jste tedy alespoň zdobné perly?Pokud jsme je koupili, tak já o tom zatím nevím, ale zeptám se managementu. Je to možné. Rozhodně to však nebylo tak, jak po Ústí koluje fáma, že bychom tu házeli perly sviním, protože to bychom je museli házet sami sobě.

Velkou radost vám prý udělalo, když jste se vydali na rozhlednu Andrlům chlum, abyste jako kapela získali patřičný rozhled.

Jenže jsme zjistili, že čím výš se dostaneme, tím menší rozhled nakonec máme. Tak proto jsme upustili od výšek a jdeme do hloubek.

V jaké hloubce jste teď aktuálně?

Myslím tak minus 2.

A má to nějaký vliv na funkci kapely?

Zatím ne. Ale těžko říct, co to minus 2 znamená.

Víte, že jste minus 2, ale nevíte čeho?

Přesně tak. Proto musíme nejprve najít bod 0.

A jak se hledá?

Stejně jako bod G.

U bodu G jste na tom jak?

Poznali jsme, že i muž má bod G. Ale bylo to dlouhé pátrání.

Chcete zveřejňovat, kde jste našli mužský bod G?

Ne, ne, já bych to nechal jako tajemství, ať si ho každý najde sám.

Je toho každý schopen?

Kdyby náhodou někdo nebyl a strašně po tom toužil, tak ať napíše.

A kam?

Hlavně ne nám.

Co je hlavním cílem hledání bodu 0?

Chceme se od něj odrazit. Domníváme se, že bod G a bod 0 jsou blízko sebe. Proto už víme, že je nesmysl, abychom dál chodili na rozhlednu, a držíme se zhruba v normální výšce, v které obvykle v Česku tečou řeky. A tady teče Orlice. Její hladina je naše meta.

Chystáte se jí dosáhnout?

Někteří z nás měli v plánu zaplavat si v Orlici hned druhý den po koncertě v Ústí, jiní se chystali sjet Orlici loďkou. Dokonce jsme si jednu připravili. Fanoušci ji mohli vidět i během našeho vystoupení. V tu dobu byla ještě hezky svítící…

Měli jste plán, kam po Orlici doplout?

Do Trutnova, kde jsme hráli den po Ústí. Je možné, že Orlice teče jinudy, než bychom potřebovali, ale reálně to poznáme za první zatáčkou.

V čem je největší kouzlo Ústí nad Orlicí?

Že odtud pochází náš roadmanažer Parketa. Samozřejmě víme, že sem vede i železniční trať. Jednou jsme do Ústí vyrazili vlakem, který ale nedojel, měl nějakou poruchu a museli jsme do města dojít pěšky. Ale pokud se toto kritické místo překoná, tak už je tady potom vše hezké.

Jaké jste měli dojmy z ústeckého koncertu?

Jsme vděční, že na nás vůbec přišli lidé. To je prostě zázrak. Moc za to děkujeme. Kdyby nepřišli, asi bychom ani nemohli hrát, protože by to nemělo smysl. Je neuvěřitelné, že i ve městě, odkud pochází Parketa, stále ještě máme celkem dobré jméno. To beru jako velké štěstí.

A nebylo to tak, že by na koncert dorazili jen příbuzní a kamarádi Parkety?

To nevíme. Možná, že ano. Příště se budeme muset ptát rovnou u vstupu. Netušíme, kolik z těch návštěvníků tvořila Parketova rodina a lidé, které zaplatil. V každém případě děkujeme, že přišli.

