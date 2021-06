Chrudimská bubenická kapela Drum For Fun bude v sobotu v letním kině křtít své první album. Přijedou je podpořit herci Anna Polívková a Viktor Dvořák. Podívejte se na jejich poslední videoklip, natočený v dnes již zavřeném R-klubu.

Drum For Fun křtí své první album | Foto: Drum For Fun

"Zveme vás na náš sobotní koncert 19. 6. 2021 do chrudimského Leťáku. Budeme křtít naše první CD, tak doražte… Je to venkovní akce, brány se otevírají v 19:00, začneme hrát až zhruba ve 20:30," uvedla mluvčí Drum For Fun Hana Slezáková Kadlecová.