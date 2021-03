VIDEO: Trombonisté hrají spolu, i když každý zvlášť

Má distanční výuka v základních uměleckých školách smysl? Určitě ano - poslechněte si skladbu The Night is Over, kterou společně, ale každý zvlášť, hrají Vilém Cerman, Petr Zelinka, Filip Krátký a Michal Tvaroh z trombónové třídy ZUŠ Chrudim učitele Romana Fišera.

Trombonisté hrají spolu, i když každý zvlášť | Video: Archiv

"Velké gratulace chlapcům a díky panu učiteli za skvělé pedagogické vedení," vzkazuje ředitel chrudimské "zušky" Martin Profous.