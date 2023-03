Skuteč (Chrudimsko) - Regionální muzeum ve Skutči na Chrudimsku ve čtvrtek zahájí výstavu Koloniál pana Bajzy. Ukáže skoro tisícovku exponátů, které si zákazníci kupovali v prvorepublikových obchodech. Část exponátů věnovaly dvě místní patriotky. ČTK to řekl ředitel muzea Libor Aksler.

Koloniál pana Bajzy - Regionální muzeum Skuteč | Foto: ČTK

Návštěvníci výstavy, jejíž název odkazuje na knihu Karla Poláčka Bylo nás pět, vstoupí do cukrárny, řeznictví, trafiky, do tržnice, prohlédnou si látky a galanterii, trafiku. Koloniál nabídne potřebné věci do domácnosti. "Koloniál bude obsahovat opravdu velké množství předmětů, přibližně 950 kusů. Tento typ výstav umožňuje vybrat z depozitářů věci, které se jinak těžko vystavují," řekl Aksler.

V koloniále budou balené potraviny, drogerie, železářské potřeby, porcelán, sklo a ozdobné předměty. V galanterii zákazníci kupovali látky, oděvy nebo kravaty, brože, rukavice, punčochy a kabelky. V řeznictví muzeum instaluje imitace masných a uzenářských výrobků.

"Velmi pestré bude představení trhu, kde budou nejen nejrůznější plodiny, ale také domácí zvířata, prase, koza, králík, slepice, husy a kachny. Vše bohužel vycpané, ale jako živé," řekl Aksler.

Dobové noviny si návštěvníci prohlédnou v trafice, kde si mohou zahrát roli trafikanta a prodávat zboží. K dispozici budou i historické váhy, plechovky s kořením bude možné rozeznávat podle vůně. K hraní bude připravené pexeso, které srovnává historický předmět s jeho dnešní alternativou.

"Unikátem bude první představení rozsáhlého souboru předmětů z bývalého prvorepublikového papírnictví, které nám dvě skutečské patriotky věnovaly před časem do muzejní sbírky. Jedná se o kdysi neprodané a nikdy nepoužité věci, mnoho drobných potřeb pro volný čas, pro školáky, pro kreslení a psaní, dále různá ozdobná balení, papírové hračky, sady sešitů, zápisníků a bloků, tužek," uvedl ředitel muzea.

Kostru výstavy tvoří putovní část z Moravského zemského muzea a jeho pobočky Dětského muzea. Většina autentických exponátů je ze sbírek skutečského muzea. "Doplnili jsme je výpůjčkami z Regionálního muzea v Chrudimi a Východočeského muzea v Pardubicích. Skutečské obchody první republiky připomenou tehdejší reklamy a inzerce místních firem. Připomeneme i to, čím se tehdy v prodejnách platilo," řekl Aksler. Výstava bude přístupná do 28. května, dodal.