Ahmed Fofana je teprve na začátku své cesty, musí pracovat a dřít, to mu tvrdí všichni okolo. On však ví, že bez práce nic zadarmo nedostane, to se už na své cestě naučil. Proč vlastně chce být profesionální fotbalista? „Chci, aby na mě byla rodina hrdá. Tam kde jsem, jsem jen díky nim. Jednou jim chci vrátit to, co do mě investovali,“ nechal se slyšet Fofana.

Ve dvaceti letech je na začátku cesty. Cesty dlouhé a klikaté, se spoustou překážek. Ale kdo ví, třeba si za pár let budou děti v Africe na betonu při fotbalu hrát na Messiho, Ronalda, Salaha nebo třeba Fofanu.

Zdroj: archiv A. Fofany