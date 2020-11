Začátky však nebyli ideální. Byl jsem tu hozen do běžného života. Sám. Bez možnosti domluvit se. Bez rodiny. Bez známých. Hned na startu první sezony jsem se ošklivě zranil, což mi situaci nijak neulehčilo. Velmi rychle jsem se ale s místním prostředím dokonale sžil. Od samotného začátku jsem dával hodně branek, do týmu zapadl, je pro mě druhou rodinou. Neděláme rozdíly mezi domácími hráči a cizinci. Jsme jeden tým. Společně pracujeme a směřujeme za společnými cíli. A jsou ve všech soutěžích pochopitelně ty nejvyšší.

Chtěl bych si ještě s Chrudimí zahrát finálový turnaj Ligy mistrů. To je mým velkým snem. Je nesmírně složité se do něj dostat, ale několikrát jsme byli velmi blízko. Odehráli jsme řadu velkých zápasů proti evropským gigantům a dokázali jsme je trápit až do samotného konce. Například v Lisabonu, tam jsme byli blízko, jenže jsme v posledním zápase se španělským El Pozo Murcia prohráli. Ale stále věřím. Pokračujeme v tvrdé práci a jednou se na finálový turnaj dostaneme.

Nikdo nemládne, i já jsem již ve vyšší futsalovém věku. Jsem moc rád, že Chrudim má hráče, kteří ji dokážou táhnout. Bratři Drozdovi, Tomáš Koudelka nebo Matěj Slováček jsou super kluci a nyní už jsou, a v následujících letech ještě rozhodně budou, oporami Chrudimi i české reprezentace. I já jsem jeden čas chtěl získat české občanství a národnímu týmu pomoci. Popravdě, do dneška nevím, proč to nakonec nevyšlo. Věřil jsem, že bych českému futsalu pomohl, ale někomu se ta myšlenka zřejmě nelíbila.

Nyní jsem začal již dvanáctý rok, co jsem v Chrudimi. Bez přestávky. Kromě hraní se poslední sezony věnuji i trénování mladých futsalistů. To mě moc baví. Děti se vyvíjí, posouvají se, jsou stále šikovnější. Rád to sleduji. Do pravé trenéřiny se ale zatím neženu, líbí se mi právě především práce s dětmi.

Mám to štěstí, že v současné době zde po většinu roku nemusím být sám. Je tu se mnou skvělá žena a obě děti, které v Chrudimi chodí do školy a hrají fotbal. Jsme tu moc rádi a občas se i smějeme, že už zde známe více lidí než v Brazílii. Máme řadu přátel, chodíme do restaurací a bavíme se stejně jako Češi. Jsme tu doma.