Úspěch Josefa Macháčka: Dohnal Lopraise a stále nemá dost

Lidé tráví čas v třiašedesáti letech různě. Málo kdo si ale sedne za řidítka čtyřkolky a jede okruh dlouhý téměř pět tisíc kilometrů napříč Saudskou Arábií. To ale neplatí v případě Josefa Macháčka, který se v lednu letošního kalendářního roku vydal na svoji další účast na slavném Dakaru. A co víc? On dokázal se čtyřkolkou ovládnout svoji kategorii a přivézt domů již šestý beduín své kariéry.

Předchozí 1 z 5 Další Josef Macháček, rodák z Heřmanova Městce, má za sebou hodně pestrou, avšak stále aktivní, kariéru. Motokrosu se začal věnovat již v polovině osmdesátých let ve své domovině, po přesunu do hlavního města se pustil do terénních motocyklových soutěží a již od samotného začátku pravidelně sbíral úspěchy. Úspěchy především v podobě zlatých medailí. Zlata vozil ze závodů z celého světa, od Povážské Bystrice přes Velkou Británii až po Apeninský poloostrov, na kterém si během šestiletého angažmá vyzkoušel i italské mistrovství. Josef Macháček, vítěz Dakar 2021.Zdroj: Buggyra Racing Jako zlomový je pro Josefa Macháčka poslední rok uplynulého tisíciletí, kdy se poprvé vydal na slavnou Rallye Paříž - Dakar. Cíl měl jednoduchý - jako první Čech ji chtěl dokončit na čtyřkolce. První dílčí úspěch ho však nechal hladovým. A jak moc, to můžeme nyní po jednadvaceti letech vidět my všichni. V sedle čtyřkolky posbíral do roku 2009 hned pět triumfů na Rallye Dakar a je historicky nejúspěšnější čtyřkolkář v kategorii Experimental v dálkových maratónských rally a čtyři vítězství získal bez penalizace. Od roku 2011 se začal věnovat závodění ve vlastně vyrobené bugině MD Rally Sport Optimus. Josef Macháček, vítěz Dakar 2021.Zdroj: Buggyra Racing V roce 2017 se vrátil zpět do sedla čtyřkolky, hned při prvním závodě na Dakaru však musel kvůli zranění po pádu odstoupit. Ani poté se ale nevzdal. A v letošním lednu přišla velká odměna. Vítěz kategorie lehkých prototypů, si tak s buginou Can-Am dojel pro šesté dakarské vítězství, čímž dorovnal počet vítězství Karla Lopraise. „Už jsem sice něco vyhrál, ale tohle vítězství ještě nedokážu dost dobře vstřebat, nějak mi to nedochází. Na to je ještě brzy,“ uvedl v cíli dvanácté etapy Josef Macháček. Josef Macháček, vítěz Dakar 2021.Zdroj: Buggyra Racing „Velký dík ale patří týmu, který do toho vložil neskutečně síly, ať už fyzické ale i materiální. Každý den auto skvěle fungovalo. Dnes už není problém, aby technika překonávala terén, ale jde o rychlost. Dakar je kratší a rychlejší. Vše musí klapnout. To je vítězství celého týmu,“ dodal. Josef Macháček, vítěz Dakar 2021.Zdroj: Buggyra Racing Na konec stále ještě nevypadá, Macháček má v 63 letech stále chuť a zápal do další práce. Tak třeba se za necelý rok stane českým rekordmanem. Josef Macháček, vítěz Dakar 2021.Zdroj: Buggyra Racing

