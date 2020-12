A tam přišel šok. Podezření na skřípnutý nerv vystřídala informace o zlomeném obratli. Následoval přesun na jipku a rychlá operace, při které byly aplikovány do zad mladého fotbalisty kovové destičky. Lékaři tvrdili, že kdyby dostal větší ránu do hlavy, mohl zemřít. Poté přišla na řadu dlouhá rekonvalescence. Po dvou měsících vleže začal s opatrným během jen tak hodně lehce, protože se chtěl vrátit co nejdříve zpátky. Nakonec byl po osmi měsících zpět na fotbalovém hřišti připraven se opět prát o další životní vítězství.

Zdroj: archiv M. Vernera