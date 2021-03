V Dukle oslavil jeden mistrovský titul, dostal se i do semifinále EHF Challenge Cupu, samotný zisk titulu v české lize staví ale ve své kariéře nejvýš. Alespoň doposud. Nakonec v hlavním městě strávil celkem sedm let, zažil řadu velkých zápasů, ale po řadě let v klubu to tu bylo znovu. Chuť vystoupit z komfortní zóny a vydat se do neznáma opět zvítězila.



Reichl se tak znovu stěhoval, tentokrát již za hranice. Přijal nabídku druholigového německého klubu z Hüttenbergu. Německá házená je mnohem dále než česká, dle jeho slov má druhá německá liga lepší kvalitu než první česká. Krok zpátky? Kdepak, ani náhodou. Na hřišti dostává spoustu prostoru, užívá si prostředí i náročnost zápasů, neméně pak sledovanost ligy. Vzkvétá a roste z něj hráč pro českou reprezentaci.

Vít Reichl při zápase v dresu Hüttenbergu.Zdroj: archiv Víta Reichla