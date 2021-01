Volný čas se snažím většinou vyplnit nějak smysluplně, ale samozřejmě si najdu chvíli i na cestování nebo třeba sledování seriálů. Společně s přáteli vedeme například spolek Alumni Scientiae Bohemicae, který usnadňuje cestu projektům nadaných studentů. Předáváme jim své know-how, pomáháme jim zorientovat se v legislativě nebo s organizací práce a dalšími věcmi. Zároveň pořádáme soutěže pro středoškoláky, během první covidové vlny jsme natáčeli edukativní streamy v rámci programu CovidEdu a nově vydáváme i vědecký časopis, ve kterém studenti mohou publikovat své práce v angličtině. Mrzí nás, že je neziskový sektor často haněný. Máme radost, že pomáháme studentům smysluplně využít volné chvíle, ale všichni to děláme bez nároku na odměnu. V téhle zemi je spousta projektů, zejména v sociální sféře, které by se bez zapojení neziskového sektoru neobešly a stát by je nedokázal ufinancovat. Bohužel to stále spousta lidí nevidí a nedokáže docenit. Vím, že tu na to není velký prostor, ale chtěl bych poděkovat všem svým kolegům a kamarádům, kteří se do projektů zapojují.

Zdroj: Lucie Vostřelová