„Moje kroky směřovaly k tomu, že se stanu ekologem i profesně, ale nikdy nevíte, co vás v životě potká. V rámci studia jsem se dostal na tříměsíční praxi do školky, kde jsem dětem vyprávěl mimo jiné o ekologii. Tam jsem zjistil, že práce s dětmi je úžasná a že se jí chci věnovat,“ vysvětluje Lukáš Novák. Svůj nový sen naplnil záhy. Doplnil si pedagogické vzdělání na VOŠ v Litomyšli, odjel do Skotska jako Au-Pair a následně nastoupil do mateřské školky v Hradci Králové, kde dostal na starost třídu šestnácti dětí. „Ze začátku jsem měl tendenci děti pořád přepočítávat, což mě trošku stresovalo, dokonce se mi o tom i zdálo,“ směje se Lukáš Novák.

Zdroj: Deník