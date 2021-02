Zajímavý koníček. Jan Holkup fotí posedyZdroj: Deník / Lada Součková

Za posedy se někdy vydávám i do zahraničí. Když dostanu tip na nějaký dobrý kousek, tak mi to nedá spát (smích), ta představa, že by to obohatilo sbírku, je tak lákavá, že to nevydržím. Když se mi nashromáždí víc tipů v nějaké oblasti, tak se tam vydám. Byl jsem na několikadenní cestě na Slovensku, kde jsem objel asi deset různých posedů. Fotil jsem je ale třeba i v Rakousku nebo v Chorvatsku, protože jsem je měl cestou. Třeba v Polsku nebo v Maďarsku to zmapované nemám, protože je tam určitá jazyková bariéra, takže jsem ještě nepronikl mezi myslivecké diskuzní skupiny.