Co říkáte výkonu Davida?

Úžasné. Byla to velká paráda pro celou českou střelbu. Jak jsme byli na úspěchy zvyklí, tak si zase můžeme říct, že jsme nepropadli. Davidova cesta k úspěchu byla trošku těžší, neboť v této sezoně neměl skvělé výsledky, na rozdíl od Jirky Liptáka, který měl fazonu. O to víc si vážím, že to dokázal.

Přesto, věřil jste mu před odletem, že by to mohlo cinknout?

My v těch úvahách a přáních jsme opatrní, na olympiádě a dalších velkých závodech jako je mistrovství světa či mistrovství Evropy to může dopadnout všelijak. Rozdíl jednoho dvou terčů tam dělá třeba deset míst, navíc těch aspirantů na medaile je mnoho, špička je hrozně široká. Když odlítal, měli jsme přání, aby postoupil do finále a tam se pokusil o medaili. Možná ho někdo nefavorizoval, někdo ano, nicméně byl na šesté olympiádě a s těmi zkušenostmi určitě patřil mezi kandidáty. Jinak my si samozřejmě přejeme úspěchy a medaile, proto ten sport přece děláme.

Radek Jančík, šéftrenér Dukly Hradec Králové.Zdroj: archiv R. J.

V Pekingu (2008) bral zlato, teď v Tokiu stříbro. Svědčí mu tohle asijské klima?

Těžko říct, to je spíše shoda náhod. To byste se musel zeptat přímo Davida. Každopádně tyhle olympiády v asijských zemích jsou náročnější kvůli aklimatizaci. Teď kvůli covidu to bylo ještě těžší, protože tam nemůžete být s předstihem, což je zásadní věc. O to cennější je, že to takhle oba zvládli.

Uvidíme Kosteleckého ještě na další olympiádě za tři roky?

Tahle otázka mě vrtá hlavou, ale nemůžu to predikovat dopředu. Když podíváte na výsledky a výkonnost některých medailistů, jsou mezi nimi střelci, kteří mohou vozit medaile v šestapadesáti. Musíme si sednout a probrat to. Osobně bych si to samozřejmě moc přál, ale v tuhle chvíli je to předčasné.