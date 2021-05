Tou cestou prchal Napoleon, ustupoval wehrmacht… Teď si štreku z Moskvy do srdce Evropy zkusil i hokejový reprezentant Jiří Sekáč. Žádné letadlo, ale pěkně „postaru“ autem.

Jiří Sekáč | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Z ruské metropole do Prahy to po silnicích dělá kolem 2000 kilometrů a nepocítíte-li potřebu na delší dobu zastavit (což by vyžadovalo vskutku žulové sebeovládání), zabere vám to minimálně 22 hodin. Spíš víc, přihodit se může leccos.