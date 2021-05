Jedním z nich je pardubický bojovník JIŘÍ ŠEJBA. Vstupní duel českých hokejistů v Lotyšsku bedlivě sledoval. O své poznatky po prohře 3:4 s Ruskem se podělil s Deníkem.

Jak byste v kostce zhodnotil úvodní vystoupení českých hokejistů na MS?

Jednalo se o vyrovnaný zápas. Naši byli častěji na puku. Vytvořili jsme si více šancí než soupeř, ale góly padaly po chybách. Na obou stranách.

Co jste říkal na výkon „sborné“?

Přivezli do Lotyšska dobrý tým. Vhodně ho doplnili hráči, kterým skončila sezona v NHL. V čele s Barabanovem. To bylo vidět i na jejich přesilovkách. Fakt mě překvapili. Hráli dobře a ne jejich poměry více organizovaně.

Nepřišlo vám, že se spíše díváte na Finsko nebo Švédsko?

Určitě se dalo vypozorovat, že nahrají ten typický ruský hokej. To znamená, že tolik nenapadali a nejezdili nahoru – dolů. Bránili střední pásmo kolem útočné modré čáry a spíše čekali na chyby, než aby se hnali do útoku. Jak se jim naskytla příležitost vyrazili do rychlého protiútoku.

Český celek se chvílemi soupeři přizpůsobil. V době, kdy přebíral iniciativu soupeř udeřil.

To se v hokeji stává. Člověk se více zaměří na útok a dojde k individuální chybě. Všechny góly jsme dostali po chybách. Buď jsme nechali hráče bez dozoru, nebo špatně vystřídali. Jako v případě čtvrtého gólu. Na druhou stranu musíme říct, že Grigorenko trefil náramně.

Ta sice ano, ale neměli si tým na mistrovství světa devatenáct vteřin před koncem už remízu pohlídat?

S tím musím jen souhlasit. Trenéři je k tomu jistě nabádali. V hokeji platí zákonitosti. Když už se puk takto vyhodí a jde se střídat, tak by měli jen dva hráči, aby na ledě zůstali tři. Přitom se nám podařilo srovnat a pak jsme se takto školáckou chybou připravili minimálně o bod. Je to dvojnásobná škoda v utkání, do kterého jsme se neustále vraceli.

A platil ještě jeden nepsaný zákon: Když se v přípravě vyhrají všechny zápasy, tak ten ostrý se prohraje…

Ano traduje se to. Musíme si ale uvědomit, že v těch devíti vítězných zápasech jsme nehráli ve stejném složení jako na mistrovství světa. Je to vrchol roku, každý chce vyhrát první utkání. Mohla se projevit nervozita, možná tlak, protože očekávání byla vysoká. Rusové se zřekli role favorita a hráli uvolněněji.

Můžete se vyjádřit k jednotlivým formacím?

První pětka hrála dobře, dala dva góly, ale ještě potřebují více času do kombinace. Druhá by mohla fungovat lépe. Více vidět by měl být Chytil. Třetí si odehrála třetí, ale mě se horně líbila ta čtvrtá. Kluci dobře napadali. V obraně jsme se možná zbytečně rychle zbavovali kotouče, ale na druhé straně to bylo podobné.

Na branku Samonova vyslal český tým pětadvacet střel. Nechyběla vám také častější střelba z českých holí?

Záleží na typech hráčů. Takový Kubalík ten vypálí klidně pětkrát za zápas. Vůbec si to nerovná, jak mu přijde přihrávka, tak pálí. Máme však v týmu hodně hráčů, kteří si musejí střelu připravovat. Měli by se od Kubalíka učit. Těch střel mělo být minimálně třicet.