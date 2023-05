Jasno bylo až hodinu před půlnocí. Úplně poslední zápas skupiny rozhodl o tom, že si česká hokejová reprezentace v Rize balí bagáž a stěhuje se na místo činu do Tampere. V hale, kde před rokem slavil tým kouče Kariho Jalonena bronz, se pokusí přejít přes čtvrtfinále. Ve zlomovém utkání mistrovství světa narazí na Spojené státy, stejně jako v loňské bitvě o medaili.

Trenér české reprezentace Kari Jalonen | Foto: ČTK/AP Photo/Roman Koksarov

Noční pakování věcí, ranní přelet, podvečerní trénink a druhý den se jde na věc. Hektické hodiny zažívají čeští hokejisté před utkáním pravdy, které rozhodne o úspěchu či neúspěchu na letošním šampionátu. Ve čtvrtek ve finském Tampere nastoupí reprezentanti ve čtvrtfinále proti neporaženým Američanům (15.20).

Žižka po Kanadě: Ve čtvrtfinále by to bylo málo. Chybí nám Chytil a Sedlák

„Musíme se dobře připravit. A taky odpočinout. Poslední čtyři dny a tři zápasy byly opravdu náročné. Musíme získat zpátky energii. A být nachystaní,“ zavelel finský kouč českého výběru Kari Jalonen, který se vrací do rodné země.

Češi se naposledy utkali s Američany před rokem na šampionátu právě v Tampere. A uspěli hned dvakrát. Nejdřív v základní skupině (1:0) a potom i v duelu o bronz, v němž zvítězili 8:4 a dočkali se první medaili na velké akci po deseti letech.

Teď je ale situace jiná. Zatímco Jalonenova parta se dokodrcala do čtvrtfinále přes tři porážky ze sedmi utkání a nepřehrála žádný elitní tým, zámořský výběr ovládl skupinu se ztrátou jediného bodu, když dokázal porazit i Finsko a Švédsko.

Skupina se maže, teď přijde to hlavní

„Skupina tak nějak zvládnutá. Vždycky tam nějaké lehké pochybení je. Teď jsme měli dva dobré testy, ve kterých jsme neuspěli. Vždycky byly výpadky nebo pasáže, kdy to nebylo ono, ale jinak můžeme s těmi mužstvy hrát. Na tom to musíme postavit ve čtvrtfinále. Skupina se maže. Teď se musíme připravit na to hlavní,“ burcoval kapitán Roman Červenka.

„Víme, že nás nečeká nic jednoduchého a nečekalo by nás, ani kdybychom šli z prvního místa. S tím jsme smíření, to je realita. Do žádného zápasu nepůjdeme jako favorit, ale musíme tam jít s tím, že odevzdáme všechno,“ řekl nejproduktivnějšího muže loňského turnaje.

Češi nestačili na Kanadu:

Zdroj: Youtube

Češi se budou muset vyvarovat hluchých pasáží. „Doteď jsme to mohli nějak přežít, ale teď nás čeká zápas, ve kterém se nám to stát nesmí. A pokud se to stane, je průšvih. Věřím, že tohle nenastane a dokážeme odehrát šedesát minut tak, aby nás výpadky nepotkaly,“ doufal Červenka.

Národní mužstvo spoléhá na Červenkovu elitní formaci s Vladimírem Sobotkou a Dominikem Kubalíkem, který je s 8 góly a 4 asistencemi nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem turnaje. Češi ale potřebují příspěvek i od ostatních útočníků.

Český tým je rozkouskovaný. Ukázal ale, že sílu má, míní mistr světa Vampola

„Potřebujeme góly od ostatních. Je to proces. Všichni ví, že jsme měli zranění. Přicházeli noví hráči. Téměř každý zápas jsme měnili lajny. Minulý rok jsme to dělali jinak. Protože lajny byly dané. Teď musíme měnit. Je fajn, že teď máme tři dobré centry. Sobotku, Černocha a Zohornu,“ potěšilo Jalonena. „Spojené státy mají velmi kvalitní tým, který na turnaji ještě neprohrál. Bude to o málo gólech. Musíme hrát dobře defenzivně.“