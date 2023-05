Česko – USA 3:2 SN (12. května 2005)

Čeští hokejisté dotáhli své tažení Vídní až ke zlatým medailím.Zdroj: Profimedia

Revanš, který se zapsal do historie světových šampionátů naprosto nesmazatelným písmem. Národní tým pod vedením trenéra Vladimíra Růžičky prožil ve Vídni další veleúspěšnou základní skupinu, posléze ovládl i osmifinálovou část turnaje a do bojů o medaile tak vstupoval stejně jako před rokem z nejlepší možné pozice. A když se dávalo do kupy složení čtvrtfinálových dvojic, hokejové božstvo jako by si snad přálo další peprné pokračování rozepsaného příběhu z Prahy.

Do cesty se českým hokejistům postavil opět americký výběr, posílený navíc vzpomínkami na rok staré vyloupení libeňské novostavby. A průběh duelu o postup do semifinále byl chvílemi skutečně až podezřelý. Opět totiž jeden celek vedl o dvě branky a soupeř následně dokázal vyrovnat. Ve Vídni se však role otočily a byl to národní tým, kdo dohnal ztrátu a dotlačil klíčové klání turnaje až do samostatných nájezdů. České fanoušky rozjásal střelec Martin Ručinský a když následně Vokoun vychytal v souboji „do roka a do týdne“ Roache, sladká pomsta byla na světě.

Zdroj: Youtube