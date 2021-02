Motivace dne: Časově ohraničený cíl

Chcete se naučit plynule anglicky a roky běží a stále vám to nejde. Takhle to zkrátka nefunguje. Každý cíl, který si dáte, by měl mít časový rámec. A od toho se odvíjí i jeho dosažitelnost.

Nejprve si řekněte, kolik času chcete investovat do cizího jazyka denně či týdně (doporučujeme minimálně 10 minut denně) a od toho se odvíjí i konkrétní cíl, který si dáte. Seriál (Na)učte se anglicky: Důležitá slovíčka a fráze pro pobyt v kempu Přečíst článek › Nebo naopak. Potřebujete rychle obstát v konkrétní v situaci a tak budete muset věnovat jazyku více času. Zcela realisticky tedy zhodnoťte, co zvládnete za měsíc či rok. Nebo si nechte poradit od vašeho lektora. Pokud vaše tempo bude pomalejší, nevadí, přizpůsobíte si časový plán. Díky předplatnému jste získali celý seriál (Na)učte se anglicky. Další texty najdete ZDE. Těšit se můžete každý den na nové rady, zajímavosti, potřebná slovíčka i fráze.

