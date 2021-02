Přijdete z pláže, i moře bylo hodně teplé, těšíte se, že se zchladíte alespoň na pokoji díky klimatizaci. Ale ta nefunguje. Co teď? Kontaktujte recepci a řekněte jim: The air-conditioning is not working. Could you come and have a look at it? (Nejde nám klimatizace. Mohli byste se na to podívat, prosím?) A co s pokaženým wc nebo neodtékající sprchou? Podívejte se na další užitečné fráze, slovíčka a rady.

Další užitečné fráze

The flush cistern is leaking. Could you send someone to fix it?

Protéká nám záchod. Mohli byste prosím poslat někoho, aby to opravil?

The water is not draining in the shower. Could you arrange for someone to repair it?

Neodtéká nám voda ze sprchového koutu. Mohli byste zajistit opravu, prosím?

Thank you very much. Have a nice day!

Děkuji velmi moc. Mějte se hezky!

Can I take your …?

Mohu si zaznamenat vaše…?

Užitečná slovíčka:

have a look at something - podívat se na něco

a flush cistern - splachovací zařízení ( součást záchodu)

to leak - protékat, unikat ( o vodě, plynu)

to fix something, to repair something - opravit, spravit ( něco)

to drain - odtékat

a shower - sprcha, sprchový kout

to offer something = nabízet

hotel personnel = hotelový personál

twin room = pokoj s dvěma oddělenými postelemi

