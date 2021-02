Rozhodli jste se, že pojedete na dovolenou bez domluveného ubytování, chcete se spolehnout na kempy, přijedete do jednoho z nich a vidíte, že vypadá hodně plně. Nezbývá nic jiného, než se zeptat: Are there still vacancies for a tent and car? (Máte ještě nějaké volné místo pro stan a auto?)

Další užitečné fráze:

Which beach would you recommend to us?

Kterou pláž byste nám doporučil?

Is the water potable everywhere?

Je všude pitná voda, prosím?

Do we have to pay for the hot water in the shower?

Platí se něco za teplou vodu ve sprše?

Where are you from?

Odkud jste?

Enjoy your holiday!

Užijte si dovolenou!

Užitečná slovíčka:

a vacancy - volné místo

a tent - stan

potable water - pitná voda

hot water - teplá voda

to pay for something - zaplatit za něco

sunset – západ slunce

sun umbrella – slunečník

suntanned – opálený

go on foot – jít pěšky

crowded – přelidněný

