V Chrudimi je prázdná policejní budova, protože muži a ženy zákona se přestěhovali do nového objektu v Průmyslové ulici. Protože nejsou ubytovací kapacity pro ukrajinské ženy a děti nevyčerpatelné a dá se předpokládat, že uprchlíků bude postupně přibývat, bývalé sídlo policie by vzhledem ke své velikosti mohlo poskytnout azyl více lidem. Zřejmě by to nestálo ani tolik peněz, do kanceláří se vejdou dvě postele, nějaký ten nábytek, sprchy budou společné… Žádný komfort, ale ženám uprchlým před válkou by jistě stačil. Trochu tento záměr chrudimského starosty zkomplikovala legislativa, ale snad se městu podaří jakousi výpůjčkou budovu získat a ubytování ženám s dětmi zajistit.