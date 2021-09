I nádherná dívka má na těle nějaký šrám, nikdo není bez chyby.

Podobně jsou na tom města, která od 90. let rostou do krásy, ale stále jim do dokonalosti chybí mnoho. Třeba Chrudim má jizev, ba přímo vředů, hned několik.

V novém seriálu Ostudy měst jsme jako první zvolili autobusové nádraží. Vedle nově vybudovaného prostoru před železniční stanicí za 60 milionů korun stojí ošklivý a páchnoucí prostor, který se za šedesát let existence zatím dočkal jen nepatrných kosmetických změn. Vedení města za to kritizovat nelze, nádraží totiž patří soukromé firmě, která ho prodat nechce nebo si v lepším případě diktuje nepřijatelnou sumu.

Vstupní brána do Chrudimě je ostudou číslo jedna a smutné je, že ji půjde sprovodit ze světa jen velice těžko. Určitou naději dává Pardubický kraj, který se připojuje k chrudimské radnici a chce nalézt řešení. Jakou cestu zvolí, není známo, možná existuje nějaký dotační titul, kterým by se dala koupě drahého pozemku a jeho revitalizace pokrýt. Jeho současného majitele to každopádně netrápí, do kasy mu plynou peníze od autobusových dopravců, kteří za to, že zastavují v Chrudimi, mu pravidelně platí. Koláče bez práce chutnají nejlépe a vzdát se jich? To půjde velice těžko.