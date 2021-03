Okres je uzavřený, ale praxe je jiná. Chrudimští a pardubičtí strážníci nedávno pátrali po muži, u kterého lékař potvrdil nákazu covid-19. Jenže pán nemá mobilní telefon, a tak se zprávu nedozvěděl. Společně se svou družkou tak bezstarostně jezdil autobusem mezi oběma městy a nevědomky roznášel nákazu.

Jiný chrudimský bezdomovec, když se necítil dobře, cestoval do Pardubické nemocnice na testy vlakem. Tento pozitivně testovaný člověk pendloval tam a zpátky ve vagonu s nic netušícími spolucestujícími. Kupoval si jízdenku u pokladny a ke kontrole ji předložil průvodčímu. Kolik lidí s ním přišlo do styku, nelze odhadnout, a je lepší raději nehádat.

Lidi bez přístřeší nelze spoutat, zavřít do ubytovny. Jedinou možností obrany je očkování. Ale nějak to vázne, bezdomovci totiž nejsou preferovanou skupinou. Přitom tato komunita je velkou covidovou hrozbou, kterou bychom mohli odvrátit několika dávkami vakcíny. To, že se další nakažený dobrodruh vydá na cestu do jiného města anebo do obchodu a stane se rozsévačem, je víc než pravděpodobné.