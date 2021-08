Dávná pubertální hra Bomba! jako by ožila. Svého času byla velmi oblíbená, hrála se kdekoliv, i na náměstích, v obchodech nebo při vyučování. Někdo z party vykřikl Bomba! a všichni si museli lehnout na zem.

Do let minulých se v minulém týdnu nedobrovolně vrátili i policisté ve Skutči, ale do smíchu jim nebylo. Paní jim totiž na služebnu přinesla granát, který našla při vyklízení pozůstalosti po manželovi. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že jde o extrémně nebezpečnou věc, která musí být zlikvidována kdesi v odlehlém lomu.

Vše dobře dopadlo, granát v tašce vdovy neexplodoval. Pokud žena najde ještě další munici, už ví, že ji má obejít obloukem a přivolat policisty. To by mělo platit pro každého. Vždyť lidé mnohdy tísňové linky zatěžují úplnými hloupostmi a tady jde opravdu o život.