Je potřeba být stále ve střehu a o Prosetíně to platí dvojnásob. Místní lidé trpí hlukem a prachem, protože jim denně z místního lomu projede vesnicí dvě stě náklaďáků naložených třiceti metráky kamene. Není to nic příjemného, když mnohým prosviští šedesátikilometrovou rychlostí auto dva metry od ložnice. Auto zaparkované u domu musí šofér umýt, když chce jet do města na nákup, mámy mají strach o děti, které si venku hrají.

Prosetínem se začala šířit zpráva, že lom postaví betonárku, která bude zásobovat stavbu poldru v Kutříně. To by znamenalo nárůst počtu těžkých vozidel na neúnosnou míru. Naštěstí vedení lomu informaci dementovalo s tím, že to ani technicky není možné. Chtělo by to více komunikovat, vedení obce by tak nemuselo vycházet ze zpráv šířených éterem. Každopádně je ostražitost na místě a je jedině správné, že chtějí mít Prosetínští černé na bílém napsán termín skutečného ukončení lomu. To, že to bude v příštím roce, je také z oblasti „jedna paní povídala“.