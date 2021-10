Ať posoudí veřejnost a výtvarníci, jaké město se popasovalo s vizuální identitou lépe. Lidé si zvyknou na všechno. Co je ale zarážející, je cena, kterou města za grafické ztvárnění zaplatila. Zatímco Chrudim uvolnila z rozpočtu 900 tisíc korun, Slatiňany využily devadesátiprocentní evropskou dotaci a logo i s propagačním videem je vyšlo na třicet tisíc. Kůň je tak třicetkrát levnější než rum, a to je z pohledu daňových poplatníků vskutku šokující.

Chrudim má vizuální identitu od začátku roku a Baborák jí uděluje statut „neslaná nemastná“. Logo zavrhlo městské barvy červenou, černou a bílou a svítí zeleně či oranžově. I zde si grafické studio pohrálo s písmenky, ale poněkud nešťastně. V názvu města poskakují ve vzduchu tři písmena, jež na první pohled bijí do očí – RUM. Mají sice symbolizovat vstupní fortny do města, ale rum je rum bez ohledu na historické nebo místopisné znalosti.

Už je to venku. Slatiňany představily veřejnosti nový vizuální styl města, tedy logo, které ozdobí propagační materiály kromě těch, které si žádají vážnost městského znaku. I když výtvarník Ivan Baborák hodnotí grafické ztvárnění jako „velký špatný“, slabika „TI“ v názvu města SlaTIňany ztvárňující hlavu starokladrubského koně se jeví jako dobrý nápad.

