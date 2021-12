Loňské Vánoce byly jiné než dnes, co se koronaviru týče. Byli jsme k sobě víc ohleduplní, dodržovali jsme všechna protiepidemická doporučení, báli jsme se nákazy a smrti. Tehdy se ještě společnost nerozdělovala na tábory očkovaných a neočkovaných. Ano, vakcinace a její ignorace působí problémy v rodinách, kdy na sebe mnohdy až ostře útočí ti, kteří se mají rádi., ale momentálně spolu názorově nesouzní. Každý je přesvědčen o své pravdě, a tak by se o svátcích slušelo toto téma úplně odsunout z hovoru. Kolik je asi rodin, které se kvůli covidu nebudou moci setkat s příbuznými na Vánoce? A co děti ve střídavé péči rodičů, jež zůstanou ve čtrnáctidenní izolaci u jednoho z nich? Možná to ani nechtějí, ale musí toto období přečkat stejně jako ti, kteří letos přišli o svého blízkého.

Máš co jíst, máš kde spát, jsi v kontaktu s rodinou, ať už třeba na dálku, pak jsi šťastný člověk. Ten pocit lze umocnit dobrým skutkem, třeba obdarováním potřebných, na které Češi prostřednictvím různých veřejných sbírek v poslední době slyší. Spánek spravedlivých si může vychutnat muž, který v Chrudimi u bankomatu nalezl velkou částku peněz, nezaváhal a bankovky odevzdal. Obdaroval tak nejen nešťastníka, který zřejmě v předvánočním stresu udělal chybu, ale především sám sebe pocitem dobrého skutku a čistého svědomí. Vánoční dárek není pitomina z obchoďáku, buď nad ním přemýšlíme anebo ho věnujeme mimoděk. Obě varianty jsou správné a učiní spoustu radosti nám samotným.

Krásné Vánoce!