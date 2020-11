Příkladem je luxusně opravená spojovačka kolem Havlovických rybníků u Miřetic, zbrusu nový asfalt má dva týdny i okreska mezi Chrudimí a Řestoky přes Tři Bubny. Silničáři s finišérem se až po volbách zcela nečekaně objevili i na řadě jiných míst. Během dvou dnů dali do pořádku například část rozbité cesty u Smrčku. Minulý týden řidičům předali deset kilometrů kompletně zrekonstruované nové silnice u Lanškrouna. A tak dále a tak dále.

Ono to evidentně jde. I bez očekávání hlasů ve volbách. Skoro to vypadá, jako by chtělo staronové vedení hejtmanství voliče nikoliv před volbami uplatit, nýbrž naopak jim poté poděkovat za podporu. Ne, důvod rozsáhlých uzavírek a oprav je samozřejmě jiný – cestáři prostě letos měli peníze a snažili se bez ohledu na politickou objednávku po celý rok, nejen teď v říjnu. Díky jim za to a díky i vedení hejtmanství, že z investic nedělá politikum.

Kraj tím šel bezděky příkladem Babišově vládě, která naopak kvůli blížícím se volbám nechala absencí nepopulárních opatření rozjet koronavirovou epidemii. S potřebným lockdownem přišla až po nich.

Volič je skutečně možná hlupák, ovšem ne úplný. Lidé to nakonec vládní koalici stejně u uren spočítali a hnutí ANO vystavili, nejen v Pardubickém kraji, zaslouženou „nevýhru“. A naopak nechali v kraji u vesla dosavadní koalici, která skutečně maká, a to nejen před volbami a nejen podle marketingu.