Tři celé osm, tři celé osm. To by si měli opakovat anebo prozpěvovat šoféři kamionů, kteří se vydají na Holetín bez toho, aby sledovali dopravní značení. Tři celé osm desetin metru je limitní výška holetínského mostu, pod kterým se denně některý ze zoufalců snaží projet.

Borcem tohoto týdne se stal Polák, který strhl u kamionu celou plachtu a poškodil konstrukci. Jak se svědci shodují, jel jako dobytek, to znamená velmi rychle. Asi si neuvědomil, že když se napíše tři celé osm, je to v Čechách pravda. V Polsku totiž mají určitou toleranci, tam by kamion v pohodě projel.

Dycky most. Otloukánek. Hlášky, kterými se lidé na facebooku bavili, ale už se nesmějí. Most někdo už posunul a začínají se vkrádat obavy, že se po dalších nárazech zřítí. „Děsí mě to. Vím, že je to posunuté a že to mám podjíždět v autě se dvěma dětmi,“ napsala jedna z diskutujících na facebooku. Má pravdu, je konec srandy. Smutné na tom je, že řešení prakticky neexistuje. Kamiony budou Holetínem projíždět do doby, než se opraví most v Krouně. Jejich volant drží v rukou lidé, kterým dopravní značky nic neříkají a ještě je žene do pasti tupá navigace. Postavit tam celodenně policisty, říkáte? Těch je i teď tak málo, že je tato myšlenka scestná stejně jako vjezd vysokých kamionů do Holetína.