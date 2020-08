Je Ježíšek skutečný? A jak se rodí děti? Jednoduché otázky sklízejí většinou velmi mlhavé odpovědi a malý tazatel odchází se shrbenými zády přemýšlet do kouta. Podobně se cítí Chrudimáci, kteří s potěšením uvítali výstavbu obchůdků u marketu Tesco.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„Holky, hlavně, aby tam bylo Pepco, to by bylo něco,“ shodovaly se maminy, které dojíždějí za levným zbožím této firmy do sousedních Pardubic. Jenže – obchody v řadě stojí a nic se tam neděje. A pozor, přichází velký drb – údajně v nich chybí záchody pro personál! Kde je pravda a co tam vlastně bude? Dozví se to oficiálně starosta města nebo novináři?