Při vší úctě k slovenské herečce, tvář sošky vodníka u chrudimského náhonu mi připomíná Zuzanu Krónerovou. Velký nos a plná ústa, šibalsky přivřené oči, to je celá Zuzana. Ale jde jen o subjektivní pohled, při troše fantazie by se dalo najít dost jiných "dvojníků". Třeba Jiří Paroubek, co říkáte?

Každopádně pohlaví hastrmánka sedícího u mlýnského kola na zábradlí bylo velmi žhavým tématem diskuze na sociálních sítích. Postavička má velmi štíhlé dlouhé nohy jako modelka, ruce stydlivě drží na ňadrech. Pohledem pod sukýnku nic neodhalíme, a tak pohlaví zůstává tajemstvím.

Město o Vánocích spustilo anketu o tom, jak budou postavičku lidé nazývat. Návrhů bylo hodně, ale Janka, který se v jednu chvíli držel na prvním místě, nakonec hlasováním smetl(a) Polívka. Jméno má souvislost se sousedním mlýnem, o kterém možná ani kovaní Chrudimáci dosud nevěděli, že od roku 1900 patřil mlynáři Polívkovi.

Jak už to tak v dnešní době bývá, ohlasy na nové jméno pohádkové bytosti se dělí na dvě poloviny. Někdo je nadšen, jiný brblá. Každopádně genderově je všechno v pořádku. Je jedno, zda se půjdeme podívat k Polívce nebo k Polívkovi. Důležité je to, že se Chrudimáci sami zapojili do veřejného dění. Jejich dohady o pohlaví jen zvýšily atraktivitu sošky a přitahují do centra i ty, kteří by se k Polívkovu mlýnu jinak nevydali. Město loutek má být hravé a tohle se opravdu povedlo. Pokud další postavičky rozmístěné po městě vzbudí podobné reakce, je to jen dobře.