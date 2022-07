Když paní učitelka Hurychová na chrudimské Husovce zařvala, a to nelze jiným slovem říct, opravdu se otřásla celá škola. A přesto ji žáci měli rádi a vzpomínají na ni i po padesáti letech. Nikoho nenapadlo se jí drze podívat do očí a poslat ji do háje.

Stát v koutě za trest bylo při vyučování normální, i když poněkud se ze zajetých zvyků vymykal pan učitel Kučera, který tahal kluky za kosinky, a to hodně bolelo. Ale prý byl v koncentráku, takže jsme jeho chování chápali a odpustili mu.

Učitelé se dělili na „moc hodné“ a „přísné“. K žádnému jsme si však nedovolili to, co předvádějí dnešní děti. Čím to je? Dnešní doba je zběsilá, konzumní, kdo není „in“, toho smečka sejme. Děti nechtějí chodit ven, s kamarády komunikují po internetu, rodiče je podporují v tom, že mají svá práva, která musí každý respektovat. Ale - co si takhle plnit i povinnosti?

Nářez páskem, nadávky a ponižování. Chrudimská škola čelí vážnému obvinění

Doby, kdy děti klepaly koberce, čistily na chodbě všechny boty, vynášely smetí nebo pomáhaly v mandlovně, jsou pryč. Ano, existují výjimky, které i u nejmenších dětí vyvolávají úctu ke starším, potřebu pomáhat a respekt k autoritám, a to je skvělé.

Mít jako sport zdeptání učitele, protože znám dnešní nastavení demokratického školství, si zaslouží odsouzení. To, že pedagog v psychickém vypětí vypění, je lidské. Nemůže si ovšem dovolit násilí, ať už psychické, nebo fyzické.

Platy učitelů se přetřásají všude, podle mínění některých diskutérů pobírají až moc peněz. Ale upřímně - kdo by se chtěl postavit před třídu plnou osmáků nebo deváťáků ovlivněných hormony? Zvýšili byste hlas tváří v tvář výsměšným sebejistým obličejům? Role se tu obrátily, a to je špatně.