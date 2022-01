V Chrudimi došlo k brutálnímu napadení dvou mladých lidí partou útočníků, vše zachytily kamery a městská policie společně se státními policisty intenzivně pracovala na tom, aby byli pachatelé zjištěni. To se také stalo a viníci budou patřičně potrestáni. Veřejnost volající po dopadení agresorů může být spokojena.

Dobrá zpráva: Policie zná aktéry novoročního brutálního útoku v Chrudimi

Další případ: důchodkyně s pejskem delší dobu poškozovala parkující auta, klíčem ničila jejich karoserie. Fotopast a kamera nalíčená městskou policií ženu usvědčily. A tak bychom mohli pokračovat.

Strážníci jsou denně voláni k odporně opilým a znečištěným lidem, pomáhají ve dne v noci vstát ze země nemohoucím seniorům, kteří upadli na zem. Sbírají použité stříkačky a mrtvá zvířata z veřejných prostranství, řeší partnerské hádky. Musí prověřit každé oznámení, i ta anonymní. A je jich hodně, někteří oznamovatelé si přímo libují, když mohou udat souseda za špatné parkování.

Chrudimský fantom je polapen: Do karoserií ryla klíčem důchodkyně

Městská policie je i přesto v mnohých očích něčím, co lidi otravuje a je vlastně zbytečné. Při pohledu na množství výjezdů v prvních dnech roku na stránkách mpchrudim.cz by ale lidé mohli změnit názor. Strážníci jsou ve městě potřeba, o tom nemůže být sporu. A upřímně: kdo by chtěl dělat jejich práci? Nikdo se k nim nehrne, kritizovat je přece jednodušší.