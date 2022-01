Traktory vyjely na silnice. Hrozí potravinová chudoba, varují zemědělci

Zemědělci už teď dotují živočišnou výrobu z toho, co vydělají na té rostlinné. V týdnu mohli lidé vidět na silnicích Pardubického kraje jejich techniku, většinou traktory, ověnčené nápisy s varováním, že český národ čekají zlé časy. Obávají se, že republika spadne do potravinové chudoby a protestují proti tomu, že nová vláda pozměnila strategický plán, který má platit od příštího roku a podle něj bude deset procent peněz určených pro zemědělské podniky rozděleno mezi malé farmáře. Samozřejmě, on se každý zlobí, když má přijít o finance, a možná si někdo řekne - patří jim to, agrobaronům, ať malé farmy a biopěstitelé dostanou také nějakou dotaci! To je v pořádku, ale ono to má jedno velké "ale". Ti malí chovatelé nebo pěstitelé totiž nemusejí vykazovat žádnou produkci. Jinými slovy řečeno, bez práce budou mít kus koláče. Právě tento bod strategického plánu zemědělské politiky na období let 2023 až 2027 by měl být pozměněn, jinak jde o velkou nespravedlnost.