Když chrudimská radnice oznámila, že ruší kvůli obavám ze šíření covidu tradiční Salvátorskou pouť, sklidila velkou nevoli vyznavačů houpaček, stánků a cukrové vaty. Uhlídat vládou předepsaných tisíc lidí na jednom místě je nemožné, takový je argument. Ale přišel nápad v podobě zmenšeného prostoru, a tak se pouť přejmenovala na jarmark a bude se konat pouze na náměstí. Vyhovuje? Jak komu. Někteří se spokojí s minimem atrakcí a stánků, ve kterých nebudou chybět cukrová vata nebo tradiční okurky rychlokvašky zvané močáky. Jiní budou brblat a nadávat zklamaní z toho, že letos neutratí za pouťové jízdy tisíce korun.

Odlišný je pohled věřících, kteří se těší na bohatý duchovní program připravený římskokatolickou farností. Každý si to své musí vybrat sám. Možná stojí za připomenutí, že vloni nebyla pouť žádná a také jsme to museli přežít. Nu což, o močáky návštěvníci jarmarku nepřijdou a pokud jim naléhavě chybí hlučná atmosféra pouti, mohou dva týdny poté zavítat do Heřmanova Městce, kde žádná omezení nechystají a atrakcí tam bude bezpočet.