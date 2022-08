Velká autobusová blamáž, které už od června čelí cestující ve východní části Pardubického kraje, je vyřešena. Lidé už konečně nebudou s napětím čekat na zastávkách, jestli jejich spoj dnes vyjede a oni se dostanou do práce či do školy. Důvod k oslavám to ale není.

Realita je bohužel jiná. Kraj se rozhodl uzpůsobit jízdní řády tak, aby to selhávajícímu dopravci vyhovovalo, což pochopitelně znamená rušení desítek spojů.

Tohle řešení je špatné minimálně ze dvou důvodů. Kraj argumentuje tím, že ruší spoje, které byly využívány minimálně. Ale je jasné, že čím menší bude nabídka veřejné dopravy, tím menší počet lidí jí dá přednost před pohodlím vlastního auta. Navíc tohle rozhodnutí krajských politiků může být do budoucna nepěkný precedens. Říká firmám, které se budou ucházet o krajské zakázky, že vlastně nemusí zvažovat, jestli na práci stačí. Přijďte, podepište smlouvu, zkuste to, a když to nepůjde, tak to nějak zařídíme…

Od srpna kraj zruší desítky spojů. Na informace od BusLinu se nemůže spolehnout

Současná situace v autobusové dopravě v kraji ale žádným velkým překvapením není. Kdo oblast veřejné dopravy dlouhodobě sleduje a aspoň trochu cestuje po Česku, ví, jak diametrálně odlišnou kvalitu lze v některých koutech republiky najít. Stačí zajet do Jihomoravského kraje a z fungování tamního integrovaného dopravního systému získá člověk pocit, že se neposunul vlakem o 150 kilometrů, ale strojem času o mnoho let dopředu. Ale co chtít v kraji, kde byl léta neřešitelným problémem takový základ jako obyčejná přestupní jízdenka…